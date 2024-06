Reprezentant Polski zagra w Padwie Zamość

0 A A

Do drużyny KPR Padwa Zamość dołączył 18-letni obrotowy Jan Florkiewicz. To zawodnik MKS Brodnica, który od 2021 roku gra w SMS Płock. Szczypiornista mierzy 189 cm wzrostu, waży 102 kg. W minionych rozgrywkach zawodnik wystąpił w 21 spotkaniach I ligi i zdobył w nich 42 bramki. Nowy nabytek zamościan to utalentowany szczypiornista, reprezentant Polski juniorów.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować

(fot. KPR Padwa Zamość)