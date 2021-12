Rzucił się z pięściami na policjanta. Odpowiedział gazem i paralizatorem [nagrania]

Do awantury doszło po tym, jak mundurowi zauważyli mężczyznę i kobietę bez założonej maseczki. Zwrócili im uwagę, aby zasłonili usta i nos.

– Pomimo tego, że nie zostali ukarani mandatem, ani nawet wylegitymowani, zaczęli obrażać i wyzywać mundurowych – wyjaśnia st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło, rzecznik zamojskiej policji. – Mężczyzna założył maseczkę, którą otrzymał od pracownika ochrony sklepu, jednak po wejściu do sklepu w kierunku funkcjonariuszy nadal kierowane były wulgaryzmy – dodaje.

Na filmie z monitoringu widać, jak rodzeństwo widząc czekających przed sklepem mundurowych szybkim krokiem rusza w ich kierunku. Mężczyzna rzuca się na policjanta i próbuje uderzyć go w twarz.

– Policjant upadł na bramkę antykradzieżową. W czasie interwencji mundurowy kilkukrotnie został uderzony w głowę. Ponieważ 32-latek nie chciał się uspokoić i w dalszym ciągu był agresywny, został użyty wobec niego paralizator – mówi Dorota Krukowska-Bubiło. – Agresywna wobec mundurowych była również kobieta, która odpychała policjanta, szarpała go, utrudniając przeprowadzanie interwencji. Była nawet siłą odciągana od mundurowego przez innego mężczyznę.

32-latek, który zaatakował policjanta oraz jego siostra zostali zatrzymani. Mężczyzna był już dwukrotnie notowany w policyjnych kartotekach za znieważenie funkcjonariusza. Para trafiła już do prokuratury, gdzie postawiono im zarzuty. 32-latek i jego siostra odpowiedzą za czynną napaść na policjanta i strażnika miejskiego, znieważenie ich oraz kierowanie wobec nich gróźb uszkodzenia ciała i pozbawienia życia. Grozi za to do 10 lat więzienia. Śledczy złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie 32-latka.