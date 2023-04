"Obiecałem córce urządzić pokój na poddaszu". Smutne życie w cieniu szprychy do CPK

To już prawie depresja

Podobna atmosfera panuje w domu Grażyny Koczwary ze Żdanowa, która mieszka w sporej willi ze swoimi rodzicami oraz córką, jej mężem i ich córeczką Zuzią. – Wszystko w zawieszeniu. Żadnych ważnych decyzji nie podejmujemy, niczego nie planujemy. Ta niepewność jest najgorsza, a my się z tą niepewnością budzimy każdego dnia – mówi kobieta.

Opowiada, że zawsze lubiła coś przy domu robić, porządkować, poprawiać, ulepszać, upiększać. Teraz nie ma na to siły, bo też brakuje jej przekonania, że jest w tym sens.

Jeszcze w zeszłym roku zainstalowali u siebie fotowoltaikę. Jest z tego dużo prądu latem, nie są w stanie wykorzystać, więc oddają prawie za darmo. Wypadałoby kupić pompę ciepła. – Ale to wydatek kilkudziesięciu tysięcy, a po co inwestować w dom, z którego ktoś nas za jakiś czas może wygonić? – pyta retorycznie pani Grażyna.

Jej mąż ponad 20 lat pracował za granicą. Już planował wrócić, więcej nie wyjeżdżać, ale znów jest poza domem. To na wypadek, gdyby do wywłaszczeń doszło. Koczwarowie chcą mieć jakieś pieniądze, żeby dołożyć do tego co ewentualnie zgodzi się wypłacić CPK. Bo w to, że dostaną tyle, by wystarczyło na nowy dom dla trzypokoleniowej rodziny nie wierzą.

Nie wierzą też w zapewnienia polityków, którzy deklarowali pomoc. Kiedy w Skierbieszowie organizowano obchody 80. rocznicy wysiedleń Zamojszczyzny przyjechał prezydent Andrzej Duda. Protestującym przeciwko CPK mieszkańcom regionu udało się do niego podejść, zamienić kilka zdań, przekazać listy i petycje.

– Aż się dziwiliśmy, jaki był miły, wszystko wziął, mówił, że to nie moment na rozmowy, że zaprosi nas do pałacu. I co? Nic. Jedna wielka cisza. To samo było ze spotkaniem z Pierwszą Damą, naszą panią prezydentową. Już było nawet powiedziane, że ja do niej pojadę i jeszcze jedna dziewczyna. Tylko miałyśmy czekać na sygnał, kiedy. Nikt się nie odezwał – wspomina smutno Grażyna Koczwara.

Jeszcze jakiś czas temu aktywnie uczestniczyła w licznie organizowanych protestach, jeździła na manifestacje. Z czasem przestała. Raz, że takich pikiet jest coraz mniej, dwa, że upływający czas i życie w ciągłej niepewności wygasiło w ludziach zapał. A niektórych nawet poróżniło. Dlatego teraz pani Grażyna żyje z dnia na dzień. Wstaje rano, idzie do pracy, wraca, zajmuje się domem i rodzicami, zwłaszcza że ci, już w podeszłym wieku znacznie podupadli na zdrowiu. Nie tylko fizycznie. – Wiosną sadziłam kwiatki koło domu. Nie dla siebie, dla mamusi, żeby ją jakoś rozruszać, czymś zająć, bo dla nich ta perspektywa jest jeszcze gorsza. Ale mama od dwóch tygodni już na nic nie ma sił. Nie wstaje z łóżka. Zamówiłam do niej panią doktor. Powiedziała, że to stan przeddepresyjny – opowiada pani Grażyna.

Już nie wierzę politykom

Tę chęć do walki o swoje prawa, o swoje domy, swoje firmy, ziemię, ojcowiznę tracą też inni. Dariusz Grechuta, który także mieszka w Żdanowie ma za sobą udział w wielu akcjach protestacyjnych, zarówno tych organizowanych w Zamościu i okolicach, jak i innych częściach kraju. – I do Warszawy jeździliśmy na protesty i do Sejmu na spotkania z parlamentarzystami i nawet na rozmowy z panem Horałą (pełnomocnik rządu ds. CPK – red.). Przygotowaliśmy nasz apel o zmianę przebiegu tras, zebraliśmy pod nim ponad 1800 podpisów, złożyliśmy w samym CPK i nic z tego nie wynikło – opowiada wyraźnie zrezygnowany mężczyzna.

Jeszcze wiosną 2022 roku opowiadał nam, że wariant różowy ma przebiegać przez działkę, na której znajduje się jego firma i dom rodziców, ale też jego własny, dopiero budowany. Wcześniej planował, że wprowadzi się do niego w lipcu, ale gdy w maju dowiedział się, jak wyglądają plany, wszystko zarzucił. Teraz jednak zaczął powolutku ten dom wykańczać. – Bo jak się tym nie zajmę, to wszystko zmarnieje. A przecież nie można na to pozwolić. Zwłaszcza, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy jakiekolwiek decyzje w sprawie tej szprychy zapadną – uważa Grechuta.

Jest przekonany, że w obawie przed protestami rządzący niczego nie ogłoszą do czasu jesiennych wyborów. – Jak wygrają, to pewnie dzień po powiedzą, jaki jest wariant inwestorski. Jeśli przegrają, to pewnie cała ta wielka sztandarowa koncepcja padnie – twierdzi mieszkaniec Żdanowa.

Zresztą mniej więcej to usłyszał w ostatni poniedziałek, kiedy do gminy Zamość zawitali posłowie Koalicji Obywatelskiej. Dariusz Grechuta, podobnie jak wiele innych osób, wybrał się na spotkanie. – Najpierw mówili o zbożu z Ukrainy, a potem o naszych problemach z CPK. Zachęcali, żeby na nich głosować, wtedy nie pozwolą nikogo skrzywdzić. Tyle że ja już żadnym politykom nie wierzę – kwituje mężczyzna. I dlatego wykańcza ten swój nowy dom. – Przecież nie możemy się dać stłamsić, musimy żyć. Trzeba iść do przodu, a będzie i tak co ma być – podsumowuje.