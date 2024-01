Społeczeństwo się starzeje. Szpital uruchomił nowe poradnie

– Nowe przychodnie to dowód na to, że szpital się rozwija, z kolei wybór specjalizacji to odpowiedź na obecne potrzeby zdrowotne mieszkańców miasta – mówi Damian Miechowicz, prezes szpitala. – W uzgodnieniu z prezydentem Zamościa uznaliśmy, że przy starzejącym się społeczeństwie oraz dużej liczbie schorzeń przewlekłych tego typu działalność jest bardzo potrzebna, tym bardziej, że w nawet w skali województwa prowadzi ją niewiele jednostek– tłumaczy.

Poradnie działają od początku roku. Mieszczą się w niskim budynku, tuż obok wjazdu do szpitala od strony ul. Peowiaków. W poradniach przyjmują lekarze, którzy co dzień pracują na oddziałach.

Godziny otwarcia:

Poradnia Leczenia Bólu: środa w godz. 8:00 – 12:00 oraz w godz. 14:00 –18:00; czwartek w godz. 11:00 – 15:00.

Poradnia Geriatryczna: wtorek w godz. 14:00 – 18:00, środa w godz. 11:00 – 15:00, piątek w godz. 8:00 – 12:00.

Warunkiem skorzystania z porad jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Telefon do rejestracji: 84 677 51 11.