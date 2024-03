Strażacy walczyli z pożarem traw

Do pożaru doszło w piątek. Trawy paliły się w Jacni, kilometr od drogi wojewódzkiej. W akcji brały udział 3 zastępy, m.in. z Zamościa. W sumie 18 strażaków. Pożar udało się ugasić.

Strażacy apelują, by nie wypalać traw. „Pożary traw angażują znaczną ilość sił i środków PSP i OSP, a co za tym idzie sporo kosztują. W czasie gdy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie” - tłumaczy PSP z Zamościa.