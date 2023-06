Tańsze bilety do kina w Zamościu. Ale tylko na niektóre seanse

Tańsze bilety będą obowiązywać w Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu do końca wakacji, czyli 31 sierpnia. Ale nie na wszystkie seanse. Promocyjne bilety obowiązują jedynie na filmy wyświetlane przed godziną 15 od poniedziałku do piątku.

Przedpołudniami w repertuarze znajdą się przede wszystkim produkcje adresowane do najmłodszych widzów. Choć nie tylko, bo np. „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” (na ekranie w Zamościu od 30 czerwca) to coś, co może też spodobać się dorosłym.

Poza tym, w te wakacje, zamojskie kino zaprasza na promocyjne projekcje takich filmów jak: „Miraculous: Biedronka i czarny kot” (od 7 lipca), „Między nami żywiołami” (od 14 lipca) czy „Kicia Kocia na pikniku” (od 11 sierpnia).