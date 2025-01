Wczoraj, 15 stycznia, policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość jazdy kierujących, którzy poruszali się przez miejscowość Jarosławiec. W miejscu oznaczonym jako obszar zabudowany zauważyli kierującego pojazdem marki Hyundai, który jechał znacznie szybciej niż zezwalają na to przepisy. Miernik prędkości wykazał, że mężczyzna poruszał się z prędkością 107 km/h. Zatrzymany z tego powodu do kontroli drogowej 45-latek z Zamościa otrzymał mandat w kwocie 1500 złotych, 13 punktów karnych oraz na trzy miesiące stracił uprawnienia.

Natomiast dzień wcześniej, we wtorek policjanci zamojskiej grupy Speed, w Zamościu, na ulicy Legionów, zatrzymali do kontroli kierowcę BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość o 54 k/h. 26-latek z gminy Izbica stracił uprawnienia do kierowania na okres trzech miesięcy oraz został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych. Dodatkowo na jego konto wpłynęło 13 punktów karnych.

W poniedziałek 13 stycznia, utratą prawa jazdy na trzy miesiące zakończyła się zbyt szybka jazda w obszarze zabudowanym dla 42-latka z gminy Sułów. Mężczyzna kierując oplem w Łabuńkach Pierwszych przekroczył obowiązujący tam limit prędkości o 53 km/h. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że 42-latek był już wcześniej notowany za przekroczenie prędkości. Działał w warunkach tzw. „recydywy drogowej”, która oznacza podwojenie wysokości kary finansowej w przypadku złamania przez kierującego tego samego przepisu na przestrzeni 2 lat od daty popełnienia poprzedniego. Kierujący został, więc ukarany mandatem karnym w kwocie 3 tysięcy złotych, a jego konto powiększyło się o 13 punktów.