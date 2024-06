Tu każdy osiąga sukces. 50 lat szkoły specjalnej w Zamościu

50 lat minęło

Takich mam i babć zgromadziło się w środę na rozległym placu SOSW znacznie więcej. Na uroczystość z okazji 50-lecia istnienia szkoły specjalnej w Zamościu przybyło też bardzo wielu innych ważnych gości. Serdecznie witała ich wszystkich dyrektor palcówki Barbara Grądkowska. Przypomniała oczywiście historię szkolnictwa specjalnego w Zamościu, wszystkich swoich poprzedników, dziękowała współpracownikom. - Naszym głównym celem jest przygotowanie wychowanków do maksymalnie samodzielnego życia, ale równie ważnym doprowadzenie do tego, by każde z dzieci odnosiło sukces na miarę swoich możliwości – zapewniła pani dyrektor.

Na co dzień wraz z nią nad realizacją tych celów w SOSW pracuje 113 nauczycieli, 13 pracowników administracyjno-obsługowych oraz 17 osób wspomagających pedagogów. Mają pod opieką ponad 420 dzieci, uczniów, uczestników zajęć uczęszczających do specjalnego przedszkola, specjalnej szkoły podstawowej, specjalnej szkoły branżowej oraz przysposabiającej do pracy.

Wychowankowie placówki podczas bardzo bogatej części artystycznej udowodnili licznym gościom, że w SOSW naprawdę każdy może odnosić sukcesy. A Rada Rodziców na tej wyjątkowy jubileusz ufundowała placówce przepiękny sztandar.