W tej szkole każdy uczeń dostał świadectwo z paskiem

Ta zamojska podstawówka już drugi rok z rzędu wdraża „Model Wartościowych Szkół”, gdzie doceniana jest wyjątkowość każdego dziecka, bo każde posiada swój potencjał i talent w interesującej go dziedzinie.

– Wymyśliła to dziewczyna z Cieszyna. Spotkałyśmy się kiedyś podczas jakiejś konferencji i bardzo mi się ten pomysł spodobał, dlatego w zeszłym roku zrealizowaliśmy go po raz pierwszy – wspomina Dorota Pintal, dyrektor zamojskiej Dziesiątki.

Wtedy dla uczniów było to ogromne zaskoczenie. I wielka radość. – Pamiętam okrzyki „o, przecież ja bym nigdy paska nie miał!”. Wspaniale było to słyszeć – dodaje pani dyrektor.

W tym roku także żaden z uczniów jej szkoły nie wrócił do domu ze świadectwem bez paska.

– Niebieskie otrzymali eksperci technologii komputerowej, fioletowe były dla zaradnych i samodzielnych, pomarańczowe dla sportowców, żółte dla angażujących się w działalność charytatywną i społeczną, zielone dla zafascynowanych światem przyrody, różowe powędrują do uzdolnionych artystycznie, a brązowe otrzymają baczni obserwatorzy otoczenia – wylicza Dorota Milczarek z SP nr 10.

Ania Wójcik i Karolina Chwiejczak w piątek pożegnały się ze szkołą. Po wakacjach będą już licealistkami, obie wybrały I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. Obie przyniosły do domu świadectwa z podwójnymi paskami. Biało-czerwone (potocznie mówi się, że to czerwony pasek) dostały za świetne oceny (to ważne, bo daje dodatkowe punkty przy rekrutacji), a kolorowe za swoje talenty.

Pasek Karoliny jest zielony, a Ani różowy. Nastolatki zapewniają, że to bardzo miły „dodatek”. – Bo przyznają go nasi wychowawcy, i decydując o pasku pokazują, że znają swoich uczniów i doceniają to, co w każdym z nas jest wyjątkowe – mówi Ania. – Poza tym, paski są personalizowane, mają opisy, to wspaniała pamiątka – dodaje Karolina.

– Z całą pewnością nie zrezygnujemy z takiego doceniania uczniów i za rok także na każdym świadectwie w naszej szkole będzie co najmniej jeden pasek – zapowiada Dorota Pintal.