Wakacje od wojny. Dzieci z Ukrainy na Roztoczu. Zaprosiła je Caritas

To był czas na odpoczynek, relaks, zabawę. Na to, by zapomnieć o wojnie. Pobyt młodych Ukraińców został sfinansowany przez Caritas Polska, a gospodarzem na miejscu był Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Uczestników turnusu kwalifikowała zaś bliźniacza organizacja ze wschodniej Ukrainy.

Grupa zaliczyła wycieczkę do Firleja, Lublina, Zamościa. Mnóstwo atrakcji zorganizowanych przez pracowników zamojskiego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom czekało też na dzieci w Krasnobrodzie.