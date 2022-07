Wędrująca Estrada ruszyła w miasto. Najpierw os. Rataja, później kolejne [zdjęcia]

„Wędrująca Estrada” to już wakacyjna tradycja w Zamościu. I zgodnie z nią podczas tych wydarzeń atrakcji jest tak wiele, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

We wtorek odwiedziła osiedle Rataja, w środę ma być na Nowym Mieście, a później na Promyku (2 sierpnia) i os. Orzeszkowej (3 sierpnia). Za każdym razem zabawa zaczyna się o godz. 16. Warto być od początku, by skorzystać ze wszystkiego, co w tym roku przygotowali organizatorzy.

A propozycji jest mnóstwo. To np. warsztaty garncarskie, plastyczne, z rękodzieła, a także bębniarskie, poza tym turnieje szachowe, strefa zagadek logicznych i sportowych potyczek. Są też dmuchane zjeżdżalnie, stoiska z balonami oraz słodkościami. Swój namiot rozkłada też PGK i poi uczestników chłodną wodą z dodatkiem owoców, ale też zaprasza do strefy relaksu oraz wspólnych zabaw.

Zawsze podczas festynów wystawiany ma być ponadto spektakl dla dzieci w wykonaniu albo Teatru "Chrząszcz w trcinie" z Rabki-Zdroju albo Wędrownego Teatru Lalek "Małe mi" (godz. 19).

I najważniejsze: ze wszystkich tych atrakcji można skorzystać za darmo.