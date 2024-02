Wielkanocna pomoc. Dorzuć się do „Paczki dla bliźniego”

– Jest taka tradycja, że w Wielką Sobotę wierni przychodząc do kościołów w swoich parafiach, by święcić pokarmy, przynoszą jakieś dary dla najuboższych, np. wędliny czy ciasta. My chcielibyśmy do tego dołożyć jeszcze paczki z żywnością o długim terminie przydatności do spożycia, a także chemię i kosmetyki. Bo potrzebujących jest bardzo wielu – mówi Anna Janczyk, koordynatorka Spichlerza św. Brata Alberta działającego przy zamojskiej parafii przy ul. Demobowskiego 24 w Zamościu.

Zapowiada, że wcześniej paczki zostaną na pewno przygotowane dla kilku najuboższych rodzin, które wolontariusze Spichlerza znają z wcześniejszych podobnych akcji. – Ale pozostałe rzeczy będzie można otrzymać właśnie w Wielką Sobotę, bez potrzeby zapisywania się na jakąś listę. Planujemy też tego dnia poczęstunek z kawą i herbatą – dodaje Janczyk.

Jak wspomóc organizatorów akcji? Swoje dary można przynosić w trakcie nabożeństw do kościoła pw. św. Brata Alberta albo jego kancelarii, która w dni powszednie jest otwarta w godz. 8-9 i 16-17. Można również zgłosić się do koordynatorki, telefonując na numer 503 840 831 lub pisząc na adres: spichlerz.zamosc@gmail.com, jeśli chce się zorganizować zbiórkę w swoim sklepie czy szkole. Można również wspomóc przedsięwzięcie wpłatami na konto parafii: 17 1500 1807 1218 0000 3340 0000 z dopiskiem „Paczka dla bliźniego”.