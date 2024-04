Wnuk kontra Zwolak. Zamość wybierze prezydenta w niedzielę

Ostateczną decyzję o tym, kto będzie rządził w Zamościu przez kolejnych pięć lat podejmą wyborcy, któzy zdecydują się pójść do urn w najbliższą niedzielę.

Przypomnijmy, że o ile w 2018 Andrzej Wnuk wygrał wybory w pierwszej turze (pokonał wtedy m.in. Martę Pfeifer, obecnie radną KWW Rafała Zwolaka i Sławomira Ćwika), to w 2014 również walczył o prezydenturę w dogrywce. Wtedy wszedł do drugiej tury zdobywając 6964 głosów. A jego ówczesny konkurent Marcin Zamoyski miał poparcie 8941 wyborców. I mimo iż wówczas poparcia Zamoyskiemu udzielił Jerzy Nizioł (miał ponad 4 tys. głosów i ok. 20 proc. poparcia), to w ostatecznym starciu Wnuk okazał się silniejszy. Zagłosowało na niego w dogrywce 9451 mieszkańców Zamościa. Wynik konkurenta był słabszy – 9318 głosów.