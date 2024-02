Wystaw graty pod wiatę. Przyjadą i zabiorą

Takie akcje to okazja, aby pozbyć się starych mebli, urządzeń, czy opon bez konieczności odwożenia ich samodzielnie do punktu selektywnego odbioru odpadów. Śmieciarki PGK mają w ciągu dotrzeć w każdy rejon miasta i odebrać wystawione przy wiatach albo przed posesjami szpargały. Warto sprawdzić harmonogram i wystawiać tzw. wielkogabaryty w konkretnym dniu, by nie szpeciły publicznych miejsc niepotrzebne.

Na początek (1 marca) swoich „gratów” mają możliwość pozbyć się mieszkańcy osiedli Partyzantów, Zamoyskiego i Słonecznego Stoku. W poniedziałek 4 marca akcja odbędzie się na Nowym Mieście, a dwa dni później na osiedlach Majdan, Powiatowa i Kilińskiego.

Później będą dwa tygodnie przerwy i 19 marca odpady będą odbierane na os. Karolówka, Stare Miasto i Błonie, dzień później na os. Promyk, Zamczysko, św. Piątka. 21 marca przyjedzie czas na os. Rataja, następnego na os. Orzeszkowej-Reymonta oraz Janowice, a na koniec (27 marca) na os. Koszary, Kamienna i Planty.