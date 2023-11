Z Zamościa do Ambato, czyli lekcje czytania i pisania po malgasku

Nauka daje radość

On Afrykę odwiedzał już wielokrotnie. Ks. Bartłomiej Garczyński, proboszcz parafii w Topólczy (gm. Zwierzyniec) i katecheta II LO w Zamościu był tam po raz pierwszym.in. Pojechał m.in. z darami od swoich uczniów. Co ważne, w tym zamojskim ogólniaku już od wielu lat prowadzona jest tzw. adopcja serca. Co zobaczył?

– Radość tych ludzi!!! Naprawdę niezwykłą. I ich otwartość. To wynika z tego, że szkoła naprawdę daje otwarcie na świat – mówi z pełnym przekonaniem duchowny. – U nas jest pewne znudzenie szkołą, traktowaną jako obowiązek, a tam ona jest miejscem spotkania i źródłem entuzjazmu oraz prawdziwej wdzięczności – dodaje ksiądz Garczyński.

Bo tam szkoła jest naprawdę bardzo, bardzo ważna. Kiedy w Amdate otwierano pierwszą szkołę, posadzono przy niej drzewka. Wtedy to były maleńkie sadzonki. Każda dostała swojego opiekuna-dziecko.

– Wracamy tam po roku, a te drzewka są piękne. Widać, że ktoś o nie dbał, że komuś naprawdę na tym zależało. Że to nie jest tak, że „biały człowiek” coś sobie wymyślił i tyle, bo nikomu to nie jest potrzebne. To dla nas dodatkowa motywacja. Bo jest informacja zwrotna, że to co robimy naprawdę działa – mówi z wyraźną satysfakcją ks. Mariusz Skakuj.