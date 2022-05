Roztoczański Park Narodowy. Żaby jeszcze pożyją. Akcja się udała

Do pracy przy ratowaniu żab żyjących w lasach RPN zaangażowało się 60 wolontariuszy. Byli to głównie uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu oraz Technikum Leśnego z Biłgoraja. Pracowali wzdłuż dwóch odcinków: między Obroczą a Kosobudami oraz na trasie Zwierzyniec–Sochy w pobliżu stawów Echo.

Akcja ratunkowa polegała na tym, że płazy przemieszczające się do zbiorników wodnych wpadające do pułapek przy ogrodzeniu ochronnym, były z nich wyjmowane i w wiadrach przenoszone na drugą stronę drogi, by nie ginęły pod kołami przejeżdżających samochodów.

Przy okazji przeprowadzono inwentaryzację zwierząt, określając ratowane gatunki.

– Wśród wszystkich przeniesionych płazów dominowały osobniki ropuchy szarej – 989 szt. Licznie występowały też płazy ogoniaste: traszka grzebieniasta – 195 szt. oraz traszka zwyczajna – 50 szt. Udało się również zaobserwować pojedyncze osobniki grzebiuszki ziemnej i żaby moczarowej – po 9 szt. oraz wodnej – 5 szt. – wylicza Małgorzata Pasieka z RPN.

Akcji "Ocal żabkę" towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Ogłoszono również konkurs.