Zaczynają się ferie. A oni poszli w kamasze

Ferie z WOT to projekt realizowany od 2019 roku z myślą głównie o tych, którzy chcieliby wstąpić w szeregi terytorialsów i na pierwsze 16-dniowe szkolenie wybierają właśnie czas wolny od innych obowiązków, np. szkolnych. Wśród nowo wcielonych dzisiaj do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej znalazła się liczna grupa uczniów Technikum Ekonomicznego z Zamościa.

– Dobrze, że szkolenie jest w czasie ferii, nie będę miał zaległości w szkole. Dla mnie to okazja do zdobycia nowego doświadczenia i sprawdzenia się, może w przyszłości pójdę dalej w tym kierunku, zobaczymy. Do przyjścia tutaj zachęcili mnie moi koledzy, którzy już służą w WOT. W sumie będzie nas już dziesięciu z jednej klasy. Spodziewam się, że na szkoleniu nie będzie lekko, ale to w końcu wojsko, a nie wczasy – mówi Hubert, jeden z zamojskich uczniów.

– Głównym założeniem „Ferii z WOT” jest dopasowanie terminów szkoleń do czasu wolnego od nauki i pracy. Projekt skierowany jest nie tylko do uczniów i studentów, ale do każdego, kto jest zainteresowany wojskiem i spełnia wymogi formalne – zaznacza kpt. Marta Gaborek, rzeczniczka 2. LBOT.

Te wymogi to:

posiadanie polskiego obywatelstwa,

pełnoletność, niekaralność,

dobry stan psychofizyczny

oraz

niepełnienie innej formy służby wojskowej.

Szkolenie w czasie ferii nie rówżni się od tego organizowanego w innych okresach. Tak jak zawsze kandydaci na terytorialsów uczą się m.in. bezpiecznego i sprawnego posługiwania się karabinkiem MSBS GROT, taktyki pododdziałów lekkiej piechoty, opanowują podstawy medycyny pola walki i terenoznawstwa. Szkolenie kończy egzamin – tzw. „pętla taktyczna”.

– 16-dniowe szkolenie podstawowe ochotnicy odbędą w koszarach w Zamościu. Zwieńczeniem zmagań będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 10 lutego w Lublinie. NowitTerytorialsi będą kontynuować służbę w jednym z pięciu pododdziałów 2 LBOT w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Kraśniku i Zamościu – podkreśla kpt. Gaborek.

I dodaje, że przyjęcie kolejnych 154 ochotników to istotne wzmocnienie potencjału 2 LBOT.