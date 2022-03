Dla uchodźców z Ukrainy zoo w Zamościu za złotówkę

– Nasza dotychczasowa oferta, czyli darmowy wstęp do ZOO, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób z Ukrainy – mówi Katarzyna Mazurek, główna księgowa ogrodu. Nie potrafi określić precyzyjnie, jak wielu uchodźców było wśród zwiedzających, ale na pewno kilkaset osób. Od 1 kwietnia łatwiej ich będzie policzyć, bo za bilety już zapłacą. – M.in. właśnie na potrzeby naszych statystyk wprowadzamy tę symboliczną opłatę – tłumaczy.

Złotówkę za wejściówkę zapłacą zarówno dzieci, jak i dorośli. Oferta obowiązuje jednak wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy nawet dla uchodźców zniżek nie będzie. Warunkiem kupna biletu za tę symboliczną kwotę jest okazanie przy wejściu dokumentu zaświadczającego, że granicę polsko-ukraińską przekroczyło się po 24 lutego.

– Z tej możliwości mogą skorzystać zarówno uchodźcy, którzy zatrzymali się w Zamościu czy powiecie zamojskim, ale też z odleglejszych zakątków naszego wojewóztwa. Serdecznie wszystkich zapraszamy – mówi Mazurek.

Do końca marca ZOO jest czynne od godz. 9 do 16, a już w kwietniu do 18. Standardowy bilet w poniedziałki kosztuje 25 zł, a od wtorku do niedzieli taka stawka obowiązuje z ulgą, a dla dorosłych jest to 30 zł. Dzieci do 3 roku życia wchodzą za darmo.