Zamość. Zmiany w szpitalu „papieskim”. Nowy dyrektor ma nowego zastępcę

Decyzję o zmianie zastępcy podjął Adam Fimiarz, kierujący zamojskim szpitalem od 1 kwietnia. – Zależało mi, by mieć zastępcę mającego doświadczenie w zarządzaniu placówką zdrowia, a jednocześnie specjalistę medycyny, bo ja lekarzem przecież nie jestem. Taki człowiek jest niezbędny do skutecznej realizacji wyzwań przed jakimi stoimy (chodzi o reaktywację zawieszonej neurochirurgii i stworzenie pediatrii – red.) – tłumaczy Fimiarz.

Zastrzega, że nie oznacza to, iż dotychczasowy dyrektor ds. medycznych był zły. – Doktor Styczkiewicz jest świetnym kardiologiem, bardzo dobrze kieruje oddziałem w naszym szpitalu i chciałbym, aby na tym się skupił, bo na rozwoju kardiologii bardzo mi zależy – mówi dyrektor szpitala „papieskiego”.

Krzysztof Polberg to doświadczony i uznany laryngolog. Był w przeszłości m.in. wicedyrektorem ds. medycznych w lubelskim szpitalu MSWiA, ale zna też placówkę w Zamościu, bo przed laty również tutaj pracował jako ordynator laryngologii.

Przypomnijmy, że Adam Fimiarz zaczął kierować szpitalem w Zamościu po tym, jak rezygnację z tej funkcji przed upływem swojej kadencji złożyła Małgorzata Popławska. To absolwent pedagogiki na UMCS oraz studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Był m.in. pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa i zastępcą dyrektora ds. infrastruktury w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, szefował też w Sanatorium w Poniatowej.

Póki co jest pełniącym obowiązki dyrektora szpitala w Zamościu. Tak będzie do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko. To maksymalnie pół roku.