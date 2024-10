Zamość, którego już nie ma. Zdjęcia z wystawy!

Niezapominajka: Śladami Przeszłości. Najdawniejsze Dzieje Ziemi Lubelskiej

Co wiadomo na temat pradziejów naszego regionu? Kim byli jego pierwsi mieszkańcy? Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedzi, zwiedzając ekspozycję archeologiczną Śladami Przeszłości. Najdawniejsze Dzieje Ziemi Lubelskiej. W pełni multimedialna, największa na Lubelszczyźnie stała ekspozycja archeologiczna została udostępniona zwiedzającym w 2013 roku. Muzeum prezentuje na niej ponad 3100 wyselekcjonowanych zabytków archeologicznych z naszego regionu z czasów pomiędzy latami 200 000 p.n.e. a 1250 rokiem n.e. Są one eksponowane według klasycznego podziału na trzy epoki, wyraźnie zróżnicowane na wystawie poprzez zastosowane środki wyrazu plastycznego, w tym kolorystykę. Najważniejsze zagadnienia dotyczące pradziejów oraz wczesnego średniowiecza przedstawiono w blokach problemowych. Oryginalnym zabytkom towarzyszą specjalnie stworzone na potrzeby wystawy prezentacje multimedialne, w tym filmy i animacje, których łączna długość wynosi ponad godzinę. Opowiadają one o pradziejowych procesach wytwórczych, rytuałach pogrzebowych, najciekawszych zabytkach i stanowiskach archeologicznych.