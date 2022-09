Zamość. "Mała obwodnica" w remoncie. Będą nowe utrudnienia

Koszmarny powrót pociągiem z Roztocza. Jeden kurs, dwie awarie

Aż o pięć godzin przedłużył się powrót podróżnych, którzy w niedzielny wieczór chcieli się dostać pociągiem z Suśca do Lublina. – To nie do pomyślenia – opowiada wzburzona pasażerka. Kolej tłumaczy, że skumulowały się jej awarie.