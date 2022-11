Zamość. Podwyżki na lodowisku. Wiemy, ile będzie kosztować 45 minut ślizgania

Podwyżek można się było spodziewać, a dyrektor zamojskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji potwierdził je w rozmowie z nami już przed tygodniem. Mateusz Ferens mówił wówczas, że bilety podrożeją o ok. 30 proc. Dziś już wiadomo, że nawet ciut więcej.

Zeszłej zimy za 45 minut jazdy na łyżwach osoby dorosłe płaciły 14 złotych, teraz na bilet trzeba będzie wydać 20 zł. Cena ulgowych wejściówek wzrośnie z 7 do 10 zł. Taka sama stawka obowiązuje dla grup liczących powyżej 15 osób. Na niewielkie upusty mogą liczyć posiadacze karty Dużej Rodziny: dorośli zapłacą 18 zł, a dzieci i młodzież 9 zł. Taniej mogą się ślizgać seniorzy. Cena dla nich to 16 zł, o ile posiadają Zamojską Kartę Seniora. Opłaca się kupić karnet. Normalny na 6 wejść to wydatek rzędu 100 zł, a ulgowy – 50 zł.

W porównaniu z zeszłym rokiem nie wzrosły ceny w wypożyczalni. Za parę łyżew płaci się 6 zł, za kask – 4 zł. Ostrzenie, jeśli ktoś ma własny sprzęt, to wydatek rzędu 10 zł.

Pierwsi łyżwiarze będą mogli wejść na zamojską ślizgawkę prawdopodobnie już w piątek 2 grudnia. O ile oczywiście pogoda na to pozwoli.