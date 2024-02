Powrót do przeszłości? Jest szansa na szybszą jazdę po małej obwodnicy

0 A A

DK 74 nazywana też małą obwodnicą Zamościa została gruntownie przebudowana na odcinku prawie 5 km. Ma nową, gładką nawierzchnię, skrzyżowania są teraz rondami, zbudowano nowe chodniki iścieżki rowerowe. Cała inwestycja kosztowała ok. 96 mln zł, z czego 82 mln zł stanowiła unijna dotacja (fot. Anna Szewc)

Latami można się tam było rozpędzać do 70 km/h. Ale po gruntownej przebudowie na tzw. małej obwodnicy Zamościa, czyli biegnącej przez miasto drodze krajowej nr 74 obowiązuje już prędkość 50 km/h. Wiele osób na to narzekało. Wygląda na to, że szansa na powrót do przeszłości jest.

