Zamość, Puławy. Więcej miejsc do wymiany hrywien w Lubelskiem

Wymiana hrywny jest dokonywana za pośrednictwem PKO Banku Polskiego na podstawie umowy zawartej z pomiędzy w NBP a Narodowym Bankiem Ukrainy. Jak dokładnie wygląda ta operacja? Bank kupuje hrywny od uchodźców, a ten pieniądz skupuje NBP, który wymienia je w NBU. Kurs wymiany wynosi 14 groszy za hrywnę. Po takiej samej cenie NBP odsprzeda ukraińską walutę NBU.

– Żaden z uczestników operacji nie pobiera opłat z tytułu wymiany hrywien na złote – podkreśla NBP w wystosowanym właśnie komunikacie.

Problem hrywny

Niemal od pierwszego dnia wojny w Ukrainie alarmowaliśmy o problemie z hrywnami. Kantory albo w ogóle nie chciały ich skupić, albo robiły to po bardzo niskim kursie. 100 hrywien, udawało się wymienić na zaledwie kilka złotych, podczas gdy oficjalny kurs NBP wynosił ponad 14 złotych.

Uchodźcy z Ukrainy uciekając do Polski z gotówką mieli nadzieję, że tutaj wymienią pieniądze na złotówki. Nie każdemu udało się przed ucieczką wymienić hrywny na dolary lub euro.

Między innymi po naszej interwencji Narodowy Bank Polski zobowiązał się do pomocy. Od 25 marca NBP zaczął skupować hrywny. Wymiana odbywa się w wybranych oddziałach PKO BP w Polsce na określonych przez NBP zasadach. - Dorośli obywatele Ukrainy, posiadający dokument potwierdzający ich tożsamość, mogą wymienić maksymalnie do 10 tys. hrywien na osobę – precyzował bank centralny i dodał, że w placówkach przyjmowane są banknoty o nominałach od 100 do 1000 hrywien.

Więcej adresów

Sam PKO BP upomina: – Jedna osoba może dokonać wymiany więcej niż raz, ale łącznie wartość wymiany nie może przekroczyć 10 tys. hrywien. PKO Bank Polski nie pobiera opłat za transakcje, nie stosuje również spreadu. Pieniądze można otrzymać zarówno w gotówce, jak i przelewem na konto.

W ciągu trzech dni wymiany hrywny dokonało ponad 13 000 obywateli.

Początkowo na liście placówek było tylko ponad 50 adresów w całej Polsce, w tym tylko cztery w województwie lubelskim. PKO BP właśnie dołączył do akcji kolejne swoje punkty. W sumie jest ich 100 i 7 z naszego regionu.

Lista placówek, w których można dokonać wymiany w województwie lubelskim

Lublin, ul. Watykańska 7,

Lublin, Krakowskie Przedmieście 14

Chełm, ul. Armii Krajowej 6,

Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 57,

Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 70,

Puławy, Partyzantów 3,

Zamość, Partyzantów 15.