Zamość: Radny chce być prezydentem. Pokazał siedem "filarów"

Dzieci chcą być inżynierami. Naukowe warsztaty z Politechniką

Co kryje się we łzach, wodzie z kałuży i rzeki, jak wygląda plazma niskotemperaturowa, jak projektuje się domy i drukuje za pomocą długopisu 3D - to część zagadnień, jakie poznawali dzisiaj młodzi uczestnicy warsztatów zorganizowanych na Politechnice Lubelskiej. Okazją był 4 marca - światowy dzień inżynierów.