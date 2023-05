Zamość. Rondo z imieniem. Teraz już oficjalnie (zdjęcia)

Pomysł, aby upamiętnić dr Romualda Jaśkiewicza, pierwszego prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu zrodził się kilka lat temu. Z wnioskiem w tej sprawie do władz miasta wystąpił ówczesny prezes SO Jerzy Żurawicki. Proponował, by imię wybitnego prawnika, zasłużonego dla miasta nosiła jakaś ulica czy plac. Ostatecznie zdecydowano, że będzie to rondo, które w 2021 roku powstało przy II LO, u zbiegu ulic Partyzantów, Odrodzenia i Orląt Lwowskich w Zamościu, położone zresztą w niedalekiej odległości od siebiby zamojskich sądów. Decyzja w tej sprawie po konsultacjach z mieszkańcami trzech osiedli zapadła jesienią zeszłego roku.

W piątek oficjalnego i symbolicznego nadania nazwy temu skrzyżowaniu (obyło się bez wstrzymywania ruchu i przecinania wstęgi) dokonali Mirosław Baranowski, obecny prezes SO w Zamościu, a także prezydent miasta Andrzej Wnuk.

Po tej krótkiej część rozpoczęła się kolejna. Licznie zebrani goście przeszli do Zamojskiego Domu Kultury, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia, wysłuchali przemówień i koncertu muzycznego.

Romulad Jaśkiewicz (ur. w 1857 roku), to nie tylko prawnik, ale też społecznik. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, na którym się doktoryzował. Aplikację adwokacką zrobił w Lublinie, a na początku lat 80. XIX wieku przeniósł się do Zamościa, gdzie pracował broniąc często w procesach politycznych. Wspierał też inicjatywy społeczne, kulturalne i dobroczynne, interweniował wielokrotnie u władz carskich w sprawie mieszkańców Zamościa, a w czasie I wojny światowej bronił ich przed grabieżą austriackich władz wojskowych. W 1916 roku został sędzią pokoju oraz radnym Miasta Zamościa, natomiast w 1918 został powołanyna pierwszego Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu. Pełnił tę funkcję do 1930 r. W tym też roku zmarł. Został pochowany na cmentarzu parafialnym.