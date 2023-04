Zamość. Już wiadomo, kto przebuduje stadion

Zamość. Stadion się sypie, a kibice Hetmana chcą wstrzymania inwestycji

Piłkarscy kibice są oburzeni wizją stadionu OSiR po przebudowie. Do ministra sportu apelują o „zamrożenie” finansowania inwestycji. Zastrzeżenie do projektu mają też władze klubu Hetman Zamość. A samorząd? Jest zdeterminowany, by zadanie zrealizować i to jak najszybciej.