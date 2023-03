Zamość. Trzy ulice, jedna firma. Przetargi rozstrzygnięte

Oferty tej firmy okazały się najkorzystniejsze, m.in. dlatego, że były najtańsze w ogłoszonych przez samorząd przetargach.

Na budowę ulicy Rydla miasto chciało wydać trochę ponad 2,2 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie 1,3 mln, a oferta DROGMOSTU opiewała na ok. 1,9 mln. To ma wystarczyć na położenie nowej nawierzchni, budowę chodników, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej oraz montaż oświetlenia.

Dużo większy, a przez to kosztowniejszy będzie remont ulic Wojska Polskiego i Starowiejskiej. Ta inwestycja szacowana była na ponad 18,6 mln zł (dofinansowanie z RFRD sięga prawie 11 mln zł). I choć najtańsza oferta opiewała na prawie milion więcej, to została wybrana. Pracownicy firmy z Mokrego mają na tych dwóch ulicach m.in. kłaść nowy asfalt, przebudowywać chodniki i zatoki przystankowe, budować ścieżki rowerowe. Plan jest taki, by całość była gotowa w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.