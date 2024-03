Zbiórka do puszek na katolickie radio. Akcja odbędzie się w każdej parafii

– To jest akcja cykliczna, organizujemy ją regularnie od kilku lat, dwa razy do roku – mówi ks. Sylwester Zwolak, kanclerz zamojskiej kurii diecezjalnej i dyrektor KRZ.

Dodaje, że pieniądze, jakie wierni w ramach tych zbiórek przekazują na rozgłośnię, nie są wielkie i stanowią po prostu symboliczne wsparcie dla katolickiego radia, które w dużej mierze, podobnie jak inne media, utrzymuje się również z reklam.

W najbliższą niedzielę do specjalnych puszek pieniądze dla radia, które ma swoją redakcję przy kurii diecezjalnej w Zamościu zbierać będą ministranci. Akcja ma być prowadzona we wszystkich parafiach diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Już w zeszłą niedzielę proboszczowie otrzymali do odczytania list, który do wiernych skierował szef KRZ. Duchowny przypomniał w nim, że rozgłośnia działa już ponad ćwierć wieku i cały ten czas stara się być nośnikiem „dobrych, rzetelnych i prawdziwych wiadomości”.

– To wszystko dzieje się dzięki wsparciu modlitewnemu i materialnemu jakiego doświadczamy na co dzień od naszych słuchaczy i diecezjan. Doceniamy, że możemy w tak trudnych czasach być Radiem Dobrych Wiadomości – jedyną działającą na Zamojszczyźnie lokalną rozgłośnią, nadającą swój program przez całą dobę. To właśnie nasi darczyńcy przyczyniają się do stałego rozwoju i podnoszenia poziomu jakości naszego radia – podkreślił w liście ks. Sylwester Zwolak.