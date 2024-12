Zima za pasem, a w hospicjum zepsuł się piec

Na szczęście podopieczni placówki nie marzną. Bo awarii uległo urządzenie, które ogrzewa kuchnię hospicjum. Jednak także tutaj piec jest niezbędny, bo przecież w nieogrzewanych pomieszczeniach pracują ludzie, którzy przygotowują posiłki dla ciężko chorych, umierających osób.

"Jak wiecie, nasza działalność wymaga sporych nakładów finansowych, a nagłe wydatki i awarie stanowią problem" - napisano w poście, który został opublikowany w mediach społecznościowych. Znalazł się w nim również apel o wsparcie internetowej zbiórki prowadzonej na stronie pomagam.pl.

Zakup nowego urządzenia uznano za najlepsze rozwiązanie, bo naprawa starego, 20-letniego pieca pochłonęłaby również sporo, właściwie tyle, co połowa ceny nowego. Remont jest więc po prostu nieopłacalny.

Hospicjum zbiera więc pieniadze na nowy piec. Potrzeba na to ok. 50 tys. zł. Póki co, udało się na pomagam.pl zgromadzić niespełna 10 tys. zł.

Dodajmy, że Hospicjum Santa Galla działa od 2000 roku i zapewnia bezpłatną opiekę osobom nieuleczalnie chorym. W dużej mierze opiera się na pomocy od darczyńców, którzy wspierają działania placówki na rzecz osób potrzebujących opieki.