Zmiana na ważnym skrzyżowaniu. Włączą światła po latach

Powrót do przeszłości? Jest szansa na szybszą jazdę po małej obwodnicy

Latami można się tam było rozpędzać do 70 km/h. Ale po gruntownej przebudowie na tzw. małej obwodnicy Zamościa, czyli biegnącej przez miasto drodze krajowej nr 74 obowiązuje już prędkość 50 km/h. Wiele osób na to narzekało. Wygląda na to, że szansa na powrót do przeszłości jest.