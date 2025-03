Wczesne wykrycie chorób, takich jak rak piersi czy szyjki macicy, znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. W ramach Tygodnia Zdrowia Kobiet uczestniczki będą mogły uzyskać kompleksowe informacje na temat badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ, takich jak mammografia, cytologia czy kolonoskopia. Nie zabraknie również porad dotyczących szczepień na wirusa HPV, profilaktyki osteoporozy oraz dbania o zdrowie w okresie menopauzy.

- W Tygodniu Zdrowia Kobiet będziemy się zajmowali zdrowiem kobiet w każdym wieku, od dziewczynek do seniorek. Będzie można między innymi porozmawiać o szczepieniach na HPV, skonsultować się z położną, dowiedzieć się jak dbać o siebie w okresie menopauzy czy jak zapobiegać osteoporozie. W tych dniach będziemy też szczególnie zachęcali panie do badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie zrobić mammografię, cytologię czy kolonoskopię w ramach programu i jak się na te badania zapisać - mówi Paweł Piróg, dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Bezpłatne konsultacje i badania

Wydarzenie obejmie szereg bezpłatnych konsultacji i badań, które odbędą się w różnych lokalizacjach na terenie Lublina. Wśród nich znajdą się m.in.:

Badania słuchu i konsultacje z protetykiem – 3 marca w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,

Konsultacje z położnymi dotyczące in vitro, badań prenatalnych i opieki okołoporodowej – 3 marca w Sali Obsługi Klientów NFZ,

Warsztaty z fizjoterapeutą na temat osteoporozy i aktywności fizycznej dla seniorów – 4 marca w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów,

Środa z Profilaktyką – badanie słuchu i konsultacje zdrowotne – 5 marca w Sali Obsługi Klientów NFZ,

Spotkanie z dietetykiem, psychoonkologiem i Amazonkami – 7 marca w Sali Obsługi Klientów NFZ.

Dlaczego warto wziąć udział?

Każda kobieta, niezależnie od wieku, znajdzie w programie coś dla siebie. Specjaliści z różnych dziedzin będą udzielać cennych porad i wskazówek, a uczestniczki będą mogły skorzystać z nowoczesnych narzędzi diagnostycznych. Dodatkowo, doradcy NFZ będą informować o możliwościach skorzystania z refundowanych badań oraz programów zdrowotnych.

Nie zwlekaj – zadbaj o siebie już dziś!

Organizatorzy apelują do kobiet, by nie odkładały swojego zdrowia na później. Regularne badania i zdrowe nawyki mogą uratować życie. Panowie również mogą pomóc – warto zachęcić swoje partnerki, matki czy córki do skorzystania z dostępnych badań i konsultacji.

Pełny harmonogram wydarzenia oraz lista dostępnych badań znajduje się na stronie internetowej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.