Pracownicy RCKiK ruszają w trasę. Poszukają dawców krwi, płytek i osocza

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca do oddawania krwi. Aby to ułatwić, pracownicy cały czas jeżdżą w regionie, przybywając również do małych miast, w których mieszkańcy na co dzień nie mają możliwości oddania krwi. W dalszym ciągu najbardziej pożądana jest jedyna, uniwersalna grupa krwi.

- Przez cały rok są niedobory krwi. W tym momencie mamy bardzo niskie stany 0 RhD -, ale również przydałoby się A RhD - i A RhD +. Jeżeli mamy wystarczający zapas krwi, tak jak teraz AB RhD+ i AB RhD- to prosimy dawców, aby oddawali płytki krwi i osocze. Mamy bardzo duże zapotrzebowanie szczególnie na płytki krwi i osocze grupy AB RhD -, ponieważ jest osoczem uniwersalnym tak samo jak krew 0 RhD-. Można ją w razie nagłego wypadku podać każdemu – informuje Paweł Filip, kierownik Działu Promocji i Marketingu RCKiK w Lublinie.

Kierownik wspomniał również jak ważna jest świadomość tego, że krwi nie da się wyprodukować. Akcje terenowe okazują się sukcesem, ponieważ ponad połowę nowych dawców stanowią osoby, do których miejscowości przyjechał ambulans RCKiK.

- Wyjeżdżamy do tych ludzi, pokazujemy się. Ten ambulans staje gdzieś, ktoś go zauważa i może nie zdecyduje się za pierwszym czy drugim razem, ale już za trzecim zobaczy np. że ktoś znajomy idzie oddać krew i tym sposobem ludzie się decydują. Akcje terenowe są bardzo ważnym elementem uświadamiania ludzi i pozyskiwania nowych krwiodawców. Na ilość pobrań, które pobieramy w siedzibie i w oddziałach, atrakcje terenowe stanowią ok. 15 proc, ale procent już nowych krwiodawców podczas akcji terenowych stanowi ponad połowę – dodaje Paweł Filip.

Lista najbliższych akcji terenowych w regionie:

11.02: ZAKRZÓWEK, Centrum Kultury i Biblioteki (ul. Żeromskiego 24B). Rejestracja w godz. 9-13.

11.02: KOŃSKOWOLA, Remiza OSP (ul. Starowiejska 6). Rejestracja w godz. 9.30-13.30.

11.02: SEROKOMLA, Gminna Biblioteka Publiczna (ul. Warszawska). Rejestracja w godz. 10-14.

12.02: CHEŁM, ZS Ekonomicznych i Mundurowych (ul. Sienkiewicza 22). Rejestracja w godz. 9-13.

13.02: ŁĘCZNA, parking pod cmentarzem (ul. Wyszyńskiego). Rejestracja w godz. 8.30-12.30.

14.02: KĄKOLEWNICA, parking przy GOK (ul. Lubelska 16). Rejestracja w godz. 9-13.

15.02: BIŁGORAJ, Komenda PSP (ul. Dąbrowskiego 10). Rejestracja w godz. 8.30-12.

15.02: KRASNYSTAW, Dom Kultury (ul. Okrzei 10). Rejestracja w godz. 8.30-12.

16.02: OKSZÓW, ZS Centrum Kształcenia Rolniczego (ul. Szkolna 2). Rejestracja w godz. 8.30-12.30.

16.02: LUBARTÓW, Terenowy Oddział RCKiK (ul. Cicha 14). Rejestracja w godz. 7-12.

18.02: ALEKSANDRÓW, Urząd Gminy (Aleksandrów 380). Rejestracja w godz. 10-13.

18.02: WYSOKIE, Szkoła Podstawowa (Wysokie 133). Rejestracja w godz. 8-14.

18.02: OSTRÓW LUBELSKI, Centrum Kultury (ul. Partyzantów 14). Rejestracja w godz. 9-13.

18.02: TARNOGRÓD, Dom Kultury (ul. Rynek 18). Rejestracja w godz. 9-12.