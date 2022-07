Robot teraz pomaga ginekologom. Lubelski szpital chwali się kolejnymi operacjami

Urząd Marszałkowski za robota da Vinci dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zapłacił 15 milionów złotych. Od 20 kwietnia sprzęt służy pacjentom. Na czym polega jego wyjątkowość?

– Wykorzystanie chirurgii robotycznej da Vinci zmniejsza urazy wewnętrzne i krwawienia, co pozwala niemal całkowicie wyeliminować komplikacje pooperacyjne. Narzędzia chirurgiczne nie tną przez wszystkie powłoki ciała, ale są wprowadzane przez kilkumilimetrowe otwory. Pacjent często może wrócić do domu już w drugiej dobie po zabiegu. Szybciej też wraca do pełnej sprawności – wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Piasecka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

Robota przy Kraśnickiej zaczęto najpierw używać do operacji chirurgicznych i urologicznych. Szpital przekonuje, że wykonywany tu zabieg prostatektomii z użyciem da Vinci to najbardziej innowacyjna metoda leczenia nowotworów prostaty z zachowaniem potencji seksualnej i trzymaniem moczu.

W piątek przy Kraśnickiej odbyły się pierwsze zabiegi ginekologiczne. Wykonywał je specjalista położnictwa i ginekologii, dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Podobnie było w przypadku poprzednich operacji – wykonywali je lekarze spoza lubelskiego szpitala specjalizujący się w operacjach robotycznych. Dyrekcja WSS zapewnia jednak, że być może jeszcze w tym roku lekarze z Kraśnickiej będą mogli takie operacje wykonywać samodzielnie.

– Obecnie w naszym szpitalu w trakcie programu szkoleniowego, objętego certyfikacją, są cztery zespoły lekarzy: po jednym zespole urologicznym i ginekologicznym oraz dwa chirurgiczne. W skład każdego zespołu wchodzi dwóch lekarzy, operator i asystent. Po zakończeniu procesu szkoleniowego obecnych zespołów certyfikację rozpoczną kolejni. Docelowo planowane jest przeszkolenie 20 osób personelu medycznego, które zdobędą uprawnienia do przeprowadzania operacji robotycznych – informuje Dorota Cichocka, koordynator Pracowni Robotyki Ope-racyjnej w szpitalu przy Kraśnickiej.

Jednym z operatorów przy al. Kraśnickiej jest przyjeżdżający tu ze Szwecji chirurg Jerzy Draus. – Moim celem jest to, żeby ten robot wykonywał 400 zabiegów rocznie. Jeżeliby wykonywał ich tylko 50, to byłoby marnowanie publicznych pieniędzy – zapowiadał doktor Draus podczas uroczystej inauguracji działalności robota w kwietniu tego roku.