SOR bez ratowników. Jeden z lubelskich szpitali ma problem

W czwartek wygasły umowy kilkunastu ratowników medycznych z SOR szpitala MSWiA w Lublinie, którzy byli zatrudnieni na kontraktach. – Nie podpisaliśmy nowych, bo nasze wynagrodzenia nie wzrosły od trzech lat, jest natomiast coraz więcej obowiązków. Do ostatniego dnia obowiązywania umów, nie wiedzieliśmy na czym stoimy, jakie stawki zaproponuje nam dyrektor, mimo że kilkakrotnie chcieliśmy się z nim spotkać w tej sprawie – mówi nam jeden z ratowników, który pracował na kontrakcie na SOR przy ul. Grenadierów. – Ratownicy pracowali do północy, a po północy zaczął się problem i trzeba było ściągać pielęgniarki z innych oddziałów, żeby w ogóle SOR mógł dalej działać. Przed nami weekend, a oddział zostaje bez obsady – dodaje nasz rozmówca.

Zabrakło też ratowników zatrudnionych na etacie. Większość z nich poszła na zwolnienia lekarskie.

Jak twierdzi nasz rozmówca, ratownicy z lubelskiego SOR przy Grenadierów zarabiają najgorzej w województwie. W przypadku ratowników na etacie jest to ok. 3780 zł, a kontraktowych, przy stawce godzinowej 40 zł – ok. 3900 zł za ok. 170 przepracowanych godzin (już po odliczeniu ZUS-u i podatku dochodowego).

– Pracujemy tak ciężko, jak inni. Nikt tego nie docenia. Mamy wiele obowiązków, które nie są ściśle związane z naszą pracą np. zajmujemy się rejestracją pacjentów czy transportem chorych na badania. Wykonujemy również wymazy do testów na SARS-CoV-2 – zaznacza ratownik.

O tej kryzysowej sytuacji chcieliśmy porozmawiać z dyrektorem szpitala. Odesłał nas jednak do rzecznika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapytaliśmy jak wygląda sytuacja na oddziale, ilu ratowników nie pracuje i czy faktycznie na SOR zostały skierowane pielęgniarki z innych oddziałów. Chcieliśmy też wiedzieć czy dyrektor ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu. W odpowiedzi z wydziału prasowego MSWiA dostaliśmy komunikat: Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje pacjentów. Dyrekcja szpitala MSWiA w Lublinie jest w stałym kontakcie z ratownikami medycznymi. 4 października odbędą się kolejne rozmowy.