Wróciły przymrozki a z nimi smog

Dziewczyny są potrzebne - bez nich byłoby nudno

Czy dziewczyny są potrzebne? Oczywiście, że tak. Co o swoich koleżankach mają do powiedzenia i czego życzą w Dniu Kobiet najmłodsi? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo Krzysztofa Kota i Iwony Sztal - zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.