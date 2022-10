Z wózka na własne nogi. W Lublinie pacjenci mogą już ćwiczyć z nowoczesnym egzoszkieletem

W lipcu 62-letni Bogusław Bondos z Lublina miał wypadek, spadł z wysokości drugiego piętra. Upadł na bok - kręgi piersiowe zostały uszkodzone, a rdzeń kręgowy zmiażdżony. Od tamtej pory jeździ na wózku, jest sparaliżowany od pasa w dół.

Dzisiaj jednak stanął na własnych nogach. Było to możliwe dzięki urządzeniu, które rehabilitanci z SPSK 4 w Lublinie założyli na jego kręgosłup i nogi. Egzoszkielet to przenośny bioniczny szkielet przeznaczony do rehabilitacji.

Pan Bogusław najpierw musiał spędzić trochę czasu utrzymując się o własnych siłach w pozycji pionowej. Potem ustala się indywidualne parametry: długość nogi oraz długość i wysokość kroku, szerokość miednicy.

– Po zaprogramowaniu komputera zakładany jest egzoszkielet. Na początku uczymy pacjenta stać. Następnie wykonuje pierwsze kroki w przód – tłumaczy dr Magdalena Sobiech, koordynator zespołu fizjoterapeutów w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK 4 w Lublinie.

Sprzęt służy osobom, które po leczeniu onkologicznym zmagają się z problemami neurologicznymi, ale również pacjentom po udarach i urazach rdzenia kręgosłupa.

– Egzoszkielet daje pacjentom poczucie niezależności i możliwość myślenia o tym, że osoby, które mają trudną sytuację neurologiczną będą w stanie powrócić do swoich codziennych czynności – mówi prof. Tomasz Blicharski, zastępca lekarza kierującego Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji SPSK 4.

Ale nie każdy pacjent korzystający z egzoszkieletu kiedyś samodzielnie stanie na nogach.

– Pacjent niejednokrotnie nie odzyska pełnej sprawności, natomiast jest to takie urządzenie, które da nam możliwość utrzymania w gotowości naszego układu neurologicznego. Tych części, które pozostały nienaruszone poprzez niedokrwienie czy uraz, aby mogły podjąć funkcję po tym jak nasz organizm dostosuje się do nowej sytuacji – dodaje dr Blicharski.