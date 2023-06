Czy warto kupować auta poleasingowe?

Auta poleasingowe – okazja czy ryzyko?

Auta poleasingowe to samochody, które były użytkowane w ramach umowy operacyjnego leasingu samochodu. Zazwyczaj służbowo, bo w dalszym ciągu to przedsiębiorcy najczęściej korzystają z takiej formy finansowania pojazdów – choć oczywiście istnieje też leasing konsumencki, czyli dla osób prywatnych. Wiele spośród takich firm stawia na leasing bez wykupu i regularnie odświeża swoją flotę samochodową, w związku z czym poleasingowe auta trafiają na rynek wtórny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Umowy leasingowe są zazwyczaj zawierane na okres od 2. do 4. lat, a więc auta poleasingowe nie były eksploatowane przez długi czas. Pozwala to kupić prawie nowe auto w dużo niższej cenie niż jego odpowiednik z salonu.

Takie rozwiązanie może jednak budzić pewne wątpliwości. Skoro pojazd był przedmiotem leasingu operacyjnego, to użytkownik nie był jego właścicielem – czy zatem odpowiednio o nie dbał? Jeśli było służbowe, to czy nie będzie miało za wysokiego przebiegu? Kiedyś panowała powszechna opinia, że poleasingowe auta to „zajeżdżone wraki” i duże ryzyko. Dziś sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej – wystarczy zwrócić uwagę na to, by postawić na samochód z dobrego źródła.

Wybieraj auta poleasingowe z dobrego źródła

Najlepsi dostawcy samochodów używanych zwracają ogromną uwagę na ich stan. Doskonałym przykładem jest oferta aut poleasingowych na Automarket.pl – bankowej platformie do zakupu nowych i używanych aut należącej do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Przeglądając dostępne pojazdy poleasingowe, szybko zauważysz, że każdy model przeszedł dokładną ocenę stanu technicznego, a jej wyniki są przedstawione od razu. Specjaliści współpracujący z Automarket.pl przeprowadzają szczegółową 75-stopniową inspekcję, która obejmuje:

weryfikację stanu zewnętrznego pojazdu,

weryfikację stanu wnętrza pojazdu,

weryfikację stanu kół i układu hamulcowego,

weryfikację stanu wyposażenia/osprzętu pojazdu,

weryfikację stanu technicznego

oraz przeprowadzenie testu drogowego.

Wyniki inspekcji wskazują bardzo często na niemal idealny stan auta – np. występowanie tylko pojedynczych rys na karoserii. Można zatem bez większego problemu znaleźć prawdziwą perełkę za niewielkie pieniądze.

Co więcej, wybierając poleasingowe auta na Automarket.pl, zyskujesz również:

roczną gwarancję na każdy samochód używany,

5 dni na darmowy zwrot pojazdu w promieniu 300. kilometrów,

opcję finansowania aut poleasingowych.

A więc odpowiedź na pytanie, czy warto zdecydować się na auto poleasingowe, brzmi: zdecydowanie tak, o ile zostanie wybrane z zaufanego źródła.

Poleasingowe auta nie tylko na sprzedaż

Część dostawców poleasingowych aut oferuje nie tylko ich sprzedaż za gotówkę, ale również możliwość wzięcia używanego samochodu w leasing operacyjny lub pod wynajem długoterminowy. Taką opcję znajdziesz np. na Automarket.pl, przy czym leasing jest kierowany zarówno do przedsiębiorców, jak i osób prywatnych (leasing konsumencki). Niskie raty dają Ci to jeszcze większe możliwości wyboru dobrego samochodu – wiele modeli z młodych roczników produkcji (np. 2020 roku) wiąże się z kosztem zaledwie kilkuset złotych miesięcznie.

Dodatkową zaletą wybrania opcji finansowania auta poleasingowego są oszczędności wynikające z usług dodatkowych, które można dobrać przy zamówieniu samochodu. Rata nieznacznie wzrasta, za to użytkownik pojazdu nie musi płacić za serwisowanie auta, najem pojazdu zastępczego na czas naprawy czy obsługę opon. Oczywiście zależnie od tego, jakie usługi są dostępne w ofercie danego dostawcy. Można też liczyć na dostęp do wyjątkowo atrakcyjnych finansowo pakietów ubezpieczenia czy wsparcie specjalistów w procesie likwidacji ewentualnych szkód, a więc w kontaktach z ubezpieczycielem. W efekcie jeździsz swoim wymarzonym samochodem, a jego obsługę zostawiasz profesjonalistom!