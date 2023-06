Czy warto mieć internet w telefonie bez limitu?

Wszystko zależy od tego, jak korzystasz z sieci. Sprawdź, jak mieć nielimitowany internet w telefonie i kiedy warto na niego postawić. Dowiesz się też, dlaczego Orange Flex UNLMTD to najlepszy sposób, żeby wypróbować, jak to jest, gdy nie obowiązują Cię żadne limity.

Internet w telefonie bez limitu – kiedy sprawdzi się najlepiej?

Pakiety internetu w ofertach komórkowych są coraz większe, chociaż wielu osobom wystarczy kilkadziesiąt GB miesięcznie. Komu więc właściwie jest potrzebny nielimitowany internet na telefon? Może Ci się przydać na przykład wtedy, gdy:

Naprawdę intensywnie korzystasz z sieci na smartfonie lub poza domem, na przykład dlatego, że często podróżujesz. Brak limitu pozwoli Ci wtedy oglądać filmy i seriale online, pobierać gry i inne duże pliki czy prowadzić wideorozmowy, gdziekolwiek jesteś – bez kupowania dodatkowego internetu mobilnego.

Nie masz dostępu do internetu stacjonarnego. Nie chcesz lub nie możesz mieć światłowodu w domu? Studiujesz i często się przeprowadzasz? Nielimitowany internet w telefonie może jednocześnie zastąpić Ci internet stacjonarny i mobilny. Dla wygody przyda Ci się jednak dodatkowa karta SIM do routera.

Jak mieć nielimitowany internet w telefonie i czy to się opłaca?

Operatorzy od lat kuszą internetem w telefonie bez limitu. Większość ofert ma jednak pewien haczyk, bo gdy wykorzystasz określoną liczbę GB, to sieć zwolni do 1 Mb/s. Na szczęście nie brakuje już prawdziwych ofert no limit bez takich irytujących ograniczeń.

Jeśli chcesz wybrać najlepszą, weź pod uwagę nie tylko cenę. Ważne jest też, czy bez dodatkowych kosztów możesz zrezygnować z usługi lub zmienić ją na tańszy pakiet, gdy nielimitowany internet w telefonie nie będzie Ci już potrzebny.

Zamiast długoterminowej umowy lepsza będzie więc elastyczna oferta bez zobowiązań, na przykład subskrypcja. Taka jak Orange Flex z opcją UNLMTD, czyli oferta komórkowa w aplikacji mobilnej, gdzie to Ty decydujesz, jak długo i na jakich warunkach korzystasz z usługi (dowiedz się więcej na https://flex.orange.pl/oferta/oferta-dla-ciebie).

Orange Flex UNLMTD – jak działa nielimitowany internet na telefon we Flexie?

W Orange Flex masz do wyboru 4 plany komórkowe, które różnią się głównie liczbą GB i ceną. Wybrany plan możesz raz w miesiącu zmienić na inny kilkoma kliknięciami w aplikacji. Równie łatwo możesz też zrezygnować (bez dodatkowych kosztów i okresu wypowiedzenia).

W najdroższym planie za 80 zł masz internet bez limitu w telefonie za 0 zł – wystarczy włączyć usługę UNLMTD w apce. W dwóch niższych planach Orange Flex UNLMTD też jest dostępne i kosztuje od 15 zł/tydzień.

Możesz więc korzystać z nielimitowanego internetu w telefonie tylko wtedy, gdy naprawdę go potrzebujesz – i nie przepłacać przy rocznej czy 2-letniej stałej umowie. Zresztą z internetu no limit skorzystasz nie tylko w smartfonie, bo we Flexie masz dodatkowe karty SIM do routera lub sprytnego zegarka za 0 zł (bezpłatnie dostaniesz 1, 2 lub 3 dodatkowe karty SIM w zależności od wybranego planu).