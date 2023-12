Jak dojechać z Polski do Belgii i z powrotem?

Podróż samolotem

Bezpośrednie loty do Brukseli są tylko z Warszawy, ale dodatkowo w sezonie wiosenno-letnim uruchamiane są połączenia na trasie Bruksela-Kraków i Kraków-Bruksela. Lot trwa ok. dwie godziny, do czego jednak trzeba doliczyć czas dojazdu do lotniska. Można też skorzystać z lotniska Bruksela-Charleroi, oddalonego od stolicy o ok. 60 km – w Charleroi obsługiwane są przede wszystkim tanie linie lotnicze i w wybranych miesiącach odbywają się z tego lotniska bezpośrednie loty do Krakowa, Poznania, Katowic i Wrocławia. Sam lot trwa niecałe 2 godziny.

Z portów lotniczych w Antwerpii i Liege można polecieć do Polski tylko z przesiadką, co wydłuża podróż o nawet kilka godzin, natomiast z Warszawy najwygodniej jest lecieć prosto do Brukseli i stamtąd dojechać do tych miast innym środkiem transportu, np. pociągiem lub autobusem.

Podróż pociągiem

Dojazd pociągiem nie jest wcale dużo tańszy od lotu, za to zajmuje zdecydowanie więcej czasu. Bezpośrednich połączeń kolejowych nie ma i konieczne są co najmniej dwie przesiadki. Z Warszawy najwygodniej jest dojechać pociągiem najpierw do Berlina (ok. 5 godz.), potem do Kolonii i stamtąd do Brukseli, co łącznie zajmuje dodatkowe 6-7 godzin. Z Kolonii można też dotrzeć pociągiem do Liege lub Antwerpii. Mniej więcej tyle samo czasu trwa jazda pociągiem z Berlina do Belgii przez Amsterdam.

Podróż w drugą stronę najlepiej zacząć od dojazdu do Brukseli, gdzie należy wsiąść w pociąg do Kolonii lub Amsterdamu, następnie do Berlina, a na koniec do Warszawy, Wrocławia bądź Poznania, w zależności od tego, z którego miasta będzie najłatwiej dostać się do domu. Razem z przesiadkami, pociągiem z Belgii do Polski jedzie się nawet 13 godzin.

Podróż samochodem

Autem do Belgii jedzie się nieco krócej niż pociągiem, ale na pewno jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie, bo nie ma przesiadek, a podróż można zacząć z dowolnego miejsca, bez dodatkowych dojazdów do lotniska czy stacji kolejowej. Najszybsza jest trasa przez Niemcy. Drogę z Wrocławia do Brukseli da się pokonać w ok. 11 godzin, do Krakowa z Belgii jedzie się prawie 14 godzin, do Warszawy i Gdańska podobnie. Podróż mogą wydłużyć korki na trasie, dlatego warto planować taką podróż poza godzinami szczytu i na bieżąco sprawdzać aktualną sytuację na drogach.

Podróż busem

Alternatywą dla własnego samochodu może być bus. Jedzie się nim tyle samo czasu co autem osobowym, ale jako pasażer, co przy tak długiej trasie ma spore znaczenie. Busy z Belgii do Polski oraz z Polski do Belgii docierają do wszystkich większych miast, możliwe jest też zorganizowanie dojazdu z i do mniejszych miejscowości – zależy to od operatora trasy. Busy kursują codziennie, wystarczy zarezerwować sobie miejsce w wybranym terminie i wykupić bilet np. na https://www.belgia.busy.travel/.