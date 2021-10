Jaka wiertarko-wkrętarka do domu?

W domowych warunkach warto postawić na uniwersalne sprzęty. Właśnie tym cechuje się wiertarko-wkrętarka. Za pomocą tego urządzenia można wkręcić i wykręcić śruby, stworzyć lub pogłębić otwór, a posiadając zestaw odpowiednich końcówek da się nawet wyszlifować jakiś element. Sprzęt używany w domu powinien być trwały, jednak nie musi być aż tak drogi i wysokojakościowy, jak ten używany przez profesjonalistów.

Rodzaje wiertarko-wkrętarek

Głównym aspektem różnicującym wiertarko-wkrętarki jest ich zasilanie.

Modele sieciowe do pracy wymagają podłączenia do źródła prądu. Bywa to lekko uciążliwe, np. podczas pracy na zewnątrz. Mimo wszystko warto inwestować w tego typu wiertarko-wkrętarki, ponieważ wyróżnia je spora wytrzymałość.

Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe to przenośne urządzenia, którymi można łatwo manewrować. Jedynym ich minusem jest fakt, że akumulator w końcu się rozładuje, a czasem może się to zdarzyć w najmniej odpowiednim momencie. Jeśli narzędzie będzie stosowane w domu często, to warto wybrać model z jak najdłuższym czasem pracy. Przy częstszym korzystaniu z narzędzia warto zaopatrzyć się w dodatkowy akumulator.

Często pojawiającą się opcją jest także udar. Wiertarko-wkrętarka z udarem poradzi sobie przy dużych wyzwaniach. Dzięki temu możliwe jest wiercenie w cegle czy betonie. Należy jednak pamiętać o tym, by przy włączaniu udaru stosować odpowiednie wiertło.

Wiertarko-wkrętarka – na co zwrócić uwagę?

Podstawowym parametrem tego elektronarzędzia jest oczywiście moc. Przy jej doborze należy wziąć pod uwagę długość czasu, podczas którego będziemy z urządzenia korzystać oraz rodzaje materiałów, jakie mają być obrabiane. Jeżeli planowany jest duży remont lub częste drobne prace w różnych typach surowców, to warto kupić mocniejszą wersję. Do sporadycznego domowego użytkowania wystarczy sprzęt o mniejszej mocy.

Inny ważny punkt zaczepienia, jeśli chodzi o dobór wiertarko-wkrętarki akumulatorowej, to napięcie. W domu wystarczą wersje mające około 10V. Urządzenia o mocy poniżej 10V są dedykowane raczej dla tych, którzy nie planują majsterkować w różnego typu materiałach, a narzędzie będą wykorzystywać okazjonalnie. Wymagający majsterkowicze będą zadowoleni ze sprzętu 18V.

Z mocą i napięciem łączy się także ilość biegów, jaką będzie dysponował użytkownik. Zwykle są do wyboru modele mające od jednego do trzech biegów. Wiertarko-wkrętarka z dwoma biegami jest dość atrakcyjnym rozwiązaniem. Zwykle na innym biegu pracuje się wiercąc, a na innym wkręcając. Takie dwustopniowe rozłożenie mocy pozwala dopasować pracę urządzenia do obrabianego materiału.

Przed zakupem warto jeszcze sprawdzić takie parametry jak: maksymalny moment obrotowy (twardy i miękki), a także prędkość obrotową. Nie można zapomnieć też o wadze wiertarko-wkrętarki - im jest ona mniejsza, tym łatwiej pracuje się danym sprzętem, mniej męczą się też ręce.

Świetną opcją jest zakup wiertarko-wkrętarki z osprzętem. W dołączonej walizce znajdują się różne wymienne końcówki, które uczynią pracę bardziej precyzyjną. Zakup samego urządzenia jest również dobrym rozwiązaniem, bo cena okaże się bardziej przystępna.

Wiertarko-wkrętarki - komfortowe majsterkowanie

Gdy używa się odpowiednich elektronarzędzi, domowe prace stają się naprawdę przyjemne. Ogromny wybór sprawia, że sprzęt można precyzyjnie dobrać pod własne wymagania. Przykładowo dla jednych może być ważne, żeby urządzenie było lekkie i dobrze się nim operowało. Z kolei ktoś inny będzie wymagać dużej liczby końcówek w zestawie, co zwiększa uniwersalność zastosowań wiertarko-wkrętarki. Oferta tego typu narzędzie jest też bardzo elastyczna w kwestii cen. Praktycznie każdy znajdzie model w przystępnej dla siebie kwocie.

