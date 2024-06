Remont ulicy Sowińskiego? Ratusz odpowiada

Radny Tomasz Gontarz z Prawa i Sprawiedliwości już w trakcie pierwszej sesji rady miasta poruszył temat tej ulicy. Wtedy złożył do prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację. Pytał o to, czy w planach miasta jest remont drogi, a także o to czy prowadzone będą jej bieżące naprawy.

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceprezydenta miasta Artura Szymczyka wynika, że w tym roku, „z powodu ograniczeń finansowych w dochodach miasta nie udało się dotychczas ująć w budżecie i zabezpieczyć środki finansowe na realizację przebudowy ul. Józefa Sowińskiego".

Poza tym "przebudowa ul. Józefa Sowińskiego będzie przedmiotem analizy przy konstruowaniu projektu budżetu miasta na 2025 r. w kontekście możliwości finansowych jej realizacji” — czytamy w odpowiedzi wiceprezydenta Szymczyka.

Ponadto wiceprezydent zwrócił uwagę na bieżące remonty i utrzymanie dróg miasta. Jak podkreślił, „stan dróg w mieście jest monitorowany na bieżąco i w ramach utrzymania są dokonywane naprawy cząstkowe”. Ulica Józefa Sowińskiego była ostatni raz naprawiana w marcu tego roku. Wtedy w całym Lublinie trwało pozimowe łatanie dróg. Jednak zdaniem radnego Gontarza komfort jazdy nadal nie jest wystarczający, a poruszanie się tą arterią nie jest bezpieczne.