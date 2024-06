Miejskie bratki czekają na drugie życie. Ratusz rozda 1,5 tys. sadzonek

– W związku z tym, że część bratków znajduje się jeszcze w całkiem dobrej kondycji, chcemy dać im drugie życie, tak by przez jakiś czas mogły jeszcze zdobić ogródki, działki i balkony naszych mieszkańców – mówi Blanka Rdest, dyrektor wydziału zieleni i gospodarki komunalnej w lubelskim ratuszu. - W ubiegłym roku akcja cieszyła się dużą popularnością, spodziewamy się, że w tym roku będzie podobnie – zaznacza urzędniczka



Akcja odbędzie się w środę od godz. 9.00 do wyczerpania sadzonek. W Ogrodzie Saskim w pobliżu woliery dla pawi na mieszkańców będzie czekało ok. 1,5 tys. bratków pochodzących z wiosennej obsady Parku Bronowickiego i właśnie ogrodu.

W miejsce bratków na rabaty trafią kompozycje białych i czerwonych begonii, aksamitek i żeniszków.