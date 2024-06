Acer: Trzy nowe Predatory, czyli OLED dla graczy

Acer Predator X27U F3 to 27-calowy monitor OLED przeznaczony przede wszystkim dla graczy, a to chcociązby za sprawa niezwykle wysokiej częstotliwości odświeżania: 480 Hz.

To monitor o rozdzielczości WQHD (2560x1440) z czasem reakcji 0,01 ms na piksel.

Acer Predator X32 X3 dysponuje to 31,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) z częstotliwością odświeżania 240 Hz i czasem reakcji 0,03 ms (GTG).

Użytkownicy mogą wybrać między oszałamiającą rozdzielczość 4K UHD przy 240 Hz lub rozdzielczości FHD przy odświeżaniu 480 Hz, w zależności od wymagań gry i tego czego w danym momencie potrzebują.

I wreszcie Acer Predator X34 X5, czyli zakrzywiony (1800R) panel OLED o rozdzielczości UWQHD (3440x1440). Dla płynnej rozgrywki monitor oferuje częstotliwość odświeżania 240 Hz. Czas reakcji 0,03 ms.

Wszystkie modele mają po dwa, 5-watowe głośniki oraz wbudowany przełącznik KVM, który umożliwia przełączanie między dwoma komputerami za pomocą jednej klawiatury i myszy.

Acer wdrożył też kilka funkcji ochrony ekranu OLED, które mają wydłużyć żywotność monitora i jakości obrazu; Display Saver (zawsze włączony) do automatycznego przyciemniania, gdy jest nieaktywny, Constant Brightness, a także Image Retention Refresh i Screen Move (zawsze włączony), aby zminimalizować zacinanie się pikseli i obrazów.

Kiedy – a przede wszystkim: w jakiej cenie – nowe Predatory trafią do sprzedaży?

Acer Predator X34 X5 będzie dostępny w czwartym kwartale tego roku w cenie zaczynającej się od 1 399 euro.

Acer Predator X32 X3 będzie dostępny w czwartym kwartale w cenie zaczynającej się od 1 399 euro.

Acert Predator X27U F3 do sprzedaży trafi wcześniej (trzeci kwartał) i będzie tańszy: 1 199 euro.