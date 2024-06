"Witajcie w naszej bajce..." - czyli czterodniowe szaleństwo na festiwalu bajek i baśni "Alfabet"

Uczestnicy wydarzenia tańcząc i śpiewając przeszli trasa z Placu Litewskiego do Ogrodu Saskiego. Nie przeszkodził im w dobrej zabawie, nawet lekki kapuśniaczek. Festiwal kryje w sobie wiele niespodzianek m. in. spotkania autorami książek, koncertów, warsztatów oraz występów artystycznych przygotowanych przez najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Jak podkreślają organizatorzy festiwal jest to balansowanie na linie Alfabetu przypominające to sztukmistrzowskie, gdy serca patrzących biją w rytm idącego wśród chmur i wiatru. Alfabet kroczy do przodu, delikatnie, czasami pod wiatr, czasami niepewnie, lecz uważnie. W tej uważności dostrzega dziecięce oczy. A w nich wszechświaty. Każdy inny.

Alfabet zaprasza wszystkie dzieci, te mniejsze i większe, wesołe i smutne, szybkie i wolne, samotne i zaopiekowanie, posłuszne i zbuntowane.

Oto harmonogram festiwalu:

02.06

11:00 - Elementarz w podskokach - rodzinny warsztat czytania wrażeniowego, zaprasza Małgorzata Swędrowska / Bajdocja / 4+

12:00 - 16:00 - Ostry Dyżur Literacki, zaprasza Czas Dzieci / Księgarnia Kulturalna

13:00 - Basia i jej granice - spotkanie z książką, zaprasza Zofia Stanecka / scena

14:00 - Rezerwat Dzikich Dzieci - warsztat i rozmowy o przestrzeniach swobody twórczej dla dzieci, zapraszają dzikie dzieci i Playworkerzy / Baza Mocy / 6+

15:00 - Dzikie - nieDzikie - rozmowy literacko-przyrodnicze, zapraszają: Marcin Kostrzyński i Krzysztof Łapiński, prowadzi Agnieszka Frączek / scena

16:00 - Alfabet w ruchu - warsztat ruchowo-literacki, zaprasza Anna Żak / Bajdocja / 7+

16:00 - Laboratorium Kleksa - warsztat alchemiczki, zaprasza Justyna Stępniak / Laboratorium Kleksa / 5+

17:00 - Buntuję się, więc jestem. Bunt jako perspektywa rozwojowa i predyspozycja twórcza, zapraszają: Marcin Szczygielski, Ania Jurek, prowadzi: Anna Mrozińska-Szmajda / Scena

18:00 - Magia i fantazja - rodzinna relaksacja, zaprasza Kasia Grabowska / Bajdocja / 4+

18:00 - Raz-dwa-trzy i hop - warsztat mocy gry w siatkówkę, zaprasza Tomek (11 lat) z mamą Katarzyną / Baza Mocy / 9+

19:00 - Spektakl Ptasi Baj - zaprasza Teatr Atofri / Scena

20:30 - Buuu, ciii - rodzinny spacer śladami literatury i zwierząt, zaprasza Inspektor Bywak / Księgarnia Kulturalna / 6+

20:30 - Kino Kleks, Tajemnica Golarza Filipa / Scena

03.06

9:30 - Brzechwa i haiku, warsztat literacki, zaprasza Beata Jewiarz / SNY/ 10+

10:00 - A to Feler - Spotkanie o tym jak Brzechwa został bajkopisarzem, zaprasza Agnieszka Frączek, prowadzą: Martyna Chuderska i dzieci z Drużyny Książki / Scena

10:00 - Ja - zwierzę - warsztat plastyczny, zaprasza Ela Wasiuczyńska / Bajdocja / 6+

11:00 - Tam, gdzie mieszkają dzikie stwory - Po co nam granice? Złość - Warsztaty rodzinne i spotkanie z książką, prowadzenie: Anna Mrozińska-Szmajda / Muszla / 8+

12:00 - Kije samobije - baśń o pewności siebie. Warsztat i spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel / Scena / 8+

12:00 - Kleksografia - warsztat dzikiej kaligrafii, zaprasza Adam Poręba / SNY / 5+

16:00 - Błoto - warsztat sensoryczny na podstawie książki Alicji Dyrdy, zaprasza Lucyna Brzezińska- Eluszkiewicz / Bajdocja / 2+

16:30 - Stwórz swoje wnętrze ! Pokoikarstwo - warsztat Mocy Dzieci, zaprasza Gabrysia (12 lat) z mamą Dominiką / Baza Mocy / 10+

17:00 - Po co nam granice? Skóra. Ruchowy warsztat rodzinny z czucia głębokiego, zaprasza Iza Chlewińska / Czytelnia pod chmurką / 3-6

17:00 - B jak Bębny - warsztaty Mocy Dzieci, zapraszają dzieci i dorośli z Orkiestry Wszystko Gra / Scena / 7+

18:00 - Jak rozmawiać trzeba z… - spotkanie dla dorosłych o granicach dziecka i rodzica, zaprasza Jarek Żyliński / Bajdocja

18:30 - Nieudani - spektakl, zaprasza Teatr Sztuka Ciała / Scena

19:30 - Ptaszkowie Śpiewali - koncert / Scena

04.06

10:00 - Niesforne Ziarenko, warsztat filozoficzny, zaprasza Dorota Monkiewicz / Baza Mocy / 7+

11:00 - Ten ptak, co jest we mnie, leci dokąd chce, warsztat wokół książki Sary Lundberg, zaprasza Alina Januszczyk / SNY / 8+

11:30 - Grzeczny pies i wredny kot - warsztat plastyczny, zaprasza Joanna Rusinek / Bajdocja / 5+

11:30 - Dyrdymałki - spotkanie z książką, zaprasza Małgorzata Strzałkowska / Scena / 6+

16:00 - Lekcja Wielkiej Geografii - rodzinny warsztat ruchowy, zaprasza Beata Mysiak / Baza Mocy / 7+

16:00 - Tańcowała igła z nitką - warsztat krawiecko-literacki z Sylwią Kur / Bajdocja / 9+

17:00 - Opowieści dla młodych buntowniczek, spotkanie z Sylwią Chutnik, prowadzą: Martyna Chuderska i Drużyna Książki / Scena

18:00 - Tak się składa - warsztaty Mocy Dzieci, na warsztat lego zaprasza Miłosz (7 lat) z mamą Pauliną, Baza Mocy / 5+

20:00 - Kino Kleks, Podróże Pana Kleksa / Scena