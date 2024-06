Najbardziej kulturalna noc za nami. Tym razem Lublinem zawładnęły neurony miasta

W nocy z 1 na 2 czerwca w Lublinie odbywało się blisko 150 darmowych wydarzeń artystycznych - koncertów, spektakli czy wystaw.

W tym roku hasłem przewodnim Nocy Kultury były "Neurony Miasta". Wydarzenie tak jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem i w obrębie Starego Miasta były tłumy mieszkańców i turystów.

- Lubię Lublin w tym czasie. Spacerowałam po Starym Mieście w piątek jak to już powoli zaczynało się rozkładać, stwierdziłam że nie mam planów na sobotę, to zdecydowałam się przyjść i zobaczyć jaki będzie efekt końcowy. Nie zawiodłam się, co roku dzieje się coś nowego. Teraz pozostaje czekać na przyszłoroczną edycję - mówiła Ola, która na Noc Kultury chodzi co roku.

Noc Kultury to coroczne wydarzenie, które pierwszy raz odbyło się w 2007 roku. Co roku organizatorzy, czyli Warsztaty Kultury zapraszają artystów z całej Polski, a takze świata by mogli urozmaicić kulturalnie nasze miasto. Ale elementem wyróżniającym tę imprezę jest także to, że mieszkańcy mogą wziąć udział w organizacji tej jedynej wyjątkowej nocy w roku.

Poprzednie edycje nocy kultury odbywały się pod hasłami: