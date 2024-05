Do(RADCY) - Radcy prawni pomogą

W pierwszym odcinku gośćmi są mec. Ewa Urbanowicz oraz Anna Michalewska. Rozmawiamy o zmianach w prawie pracy. Jakie masz prawa jako pracownik i co nowego możesz zyskać jako rodzic? Dowiecie się o:

Nowych zasadach dotyczących umów na czas określony

Prawie do pracy zdalnej i kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Zwolnieniach z tytułu siły wyższej

Elastycznym czasie pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia

Czterodniowym tygodniu pracy – czy to możliwe?

Do dyspozycji adres mailowy: prawnik@dziennikwschodni.pl Zachęcamy do pisania i zgłaszania nam kwestii prawnych, które Was interesują. Nasi specjaliści w kolejnych odcinkach spróbują je wyjaśnić.