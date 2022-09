Міфи, які заважають дорослим вчити англійську онлайн

Lubelski marszałek firmuje inwestycję za 5 mld zł. W tle fundacja widmo, a teraz wniosek do ABW

O „biznesowej koalicji PO-PiS” i „fundacji-wydmuszce” mówił w czwartek senator Polska 2050 Jacek Bury. Władze województwa i Kraśnika porównał do przedszkolaków. – Mamy do czynienia z próbą wyłudzenia państwowych pieniędzy albo z idiotami po stronie samorządu – przekonuje polityk. Wejście samorządów w kooperację z fundacją GreenZero porównuje do afery respiratorowej i składa zawiadomienie do ABW