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Міфи, які заважають дорослим вчити англійську онлайн

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Навчання на онлайн курсах англійської — оптимальний варіант для дорослих, які змушені поєднувати навчання та завантажений робочий графік
Навчання на онлайн курсах англійської — оптимальний варіант для дорослих, які змушені поєднувати навчання та завантажений робочий графік

Чому ми не можемо почати вчити англійську онлайн. Стереотипи, які заважають вивчити мову. Від яких установок відмовитися на шляху до хорошого знання англійської.

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H1 Стереотипи, що заважають вчити англійську онлайн

Як часто стереотипи заважали вам вчити англійську онлайн? Впевнені, що ви хоч раз переконували себе, що вже пізно вивчати іноземну або, що вона вам просто не знадобиться в житті. Багато дорослих відтягують момент навчання на курсах, тому що мають різні негативні установки та асоціації, пов'язані з освітнім процесом. Вони заважають розвиватися як професіоналу, самовдосконалюватися і бути в курсі актуальних новин у світі. Хороша новина в тому, що сучасні мовні школи розробляють свої програми таким чином, щоб студенти з будь-якими потребами та рівнем іноземної змогли комфортно займатися та не втрачати мотивацію протягом навчання. Наприклад, курси англійської онлайн від Green Forest розвіюють міф про те, що щоб добре знати мову, її потрібно було почати вивчати ще в дитинстві.

Ми впевнені, що вивчити мову ніколи не пізно, особливо коли сучасні школи іноземної пропонують безліч варіантів курсів, за допомогою яких можна займатися максимально цікаво та ефективно. Ми вже розповідали про те, як вчити англійську онлайн, нижче розглянемо поширені стереотипи, які заважають багатьом дорослим вивчити мову.

H2 Вчимо англійську онлайн: установки, про які варто забути

Стереотипи щодо вивчення мови можуть завадити вам зрушити з мертвої точки і будь-коли заговорити іноземною. Тому пропонуємо розглянути поширені установки, які точно не потрібні вам, якщо ви зібралися вчити англійську онлайн:

  • Вже пізно починати з нуля. Не всім вдалося вивчити іноземну ще у школі. Але це не означає, що у вас немає шансів у дорослому віці. Ніколи не пізно розпочати. Досить вигадувати собі відмазки — у вас або є бажання вивчати мову, або його немає.
  • Я не маю часу на навчання. Можливо, ми розкриємо вам секрет, але сучасні школи іноземної пропонують програми різної інтенсивності, зручний графік і можливість навчатися за допомогою онлайн-платформ. А ще можна вчити мову навіть не виходячи з дому, займатися у вільний час.
  • Це дорого. Як ми зазначили вище, різноманітність програм дозволяє знайти найбільш оптимальний варіант, включаючи матеріальні можливості. Тим більше, величезна різноманітність англомовного контенту в інтернеті дозволяє безкоштовно покращувати знання у вільний час.
  • Це нудно та довго. Навчання на онлайн курсах не схоже на ваші заняття в школі. Не всі програми мають на увазі вивчення мови за підручниками, наявність домашніх завдань та тонни додаткових матеріалів. Ви самі можете вибрати цікавий для вас варіант, вчити базову англійську або вузькоспрямовану.

Як бачите, все не так страшно, як ви уявляли. Просто зробіть перший крок у вивченні англійської. Впевнені, у вас все вийде!

 

 

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