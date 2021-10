Marihuana lecznicza – kto się kwalifikuje do terapii konopiami?

Terapia medyczną marihuaną ma bardzo wiele zastosowań. Trzeba jednak pamiętać, że możliwa jest wyłącznie w określonych przypadkach i przy przestrzeganiu konkretnych procedur. Jeżeli zastanawiasz się, czy kwalifikujesz się do terapii konopiami, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

Medyczna marihuana – na jakie schorzenia?

Chociaż nie każdy kwalifikuje się do terapii medyczną marihuaną, jej pozytywne działanie odnotowano w przypadku bardzo wielu schorzeń. Działanie konopi jest niezwykle wszechstronne i obecnie wiele osób, u których stwierdzono jedną lub więcej z wymienionych poniżej chorób ma szansę na ubieganie się o kurację.

Marihuana medyczna może zostać przepisana pacjentowi borykającemu się m.in. z problemami neurologicznymi. Zalicza się do nich np. chorobę Parkinsona i Alzheimera, stwardnienie rozsiane, zespół Tourette’a, padaczkę, migreny, dystonie, neuralgie, a nawet psychozy. Niekiedy, terapia medyczną marihuaną przepisywana jest także osobom cierpiącym na choroby, takie jak zwyrodnienia stawów i kręgosłupa czy reumatoidalne zapalenie stawów. Sprawdza się także często w przypadku, kiedy pacjent cierpi z powodu bólu wywołanego przeciążeniem lub urazem układu ruchu.

Marihuanę leczniczą przepisuje się także pacjentom, u których zdiagnozowano nowotwór.

„Choroba nowotworowa, a także niekiedy i jej leczenie, skutkuje wieloma przykrymi objawami, jak ból, nudności, wymioty, zaburzenia pracy żołądka i jelit, utrata masy ciała oraz obniżony nastrój i depresja. Terapia leczniczą marihuaną pomaga uporać się z tymi problemami”. – twierdzi ekspert, pracujący dla centrum-mk.pl.

W przypadku niektórych chorób układu pokarmowego, takich jak zespół jelita drażliwego, WZW typu C czy choroby Leśniowskiego-Crohna również istnieje możliwość zastosowania leczenia marihuaną medyczną.

Inne schorzenia, przy których lekarze czasami zalecają terapię lekami konopnymi, to cukrzyca, jaskra, astma oraz wyniszczenie organizmu spowodowane HIV/AIDS.

Jak otrzymać receptę na medyczną marihuanę?

Zasady, które określają leczenie medyczną marihuaną, zostały wprowadzone w 2017 roku, kiedy to w Polsce oficjalnie zalegalizowano i umożliwiono wielu osobom możliwość korzystania z właściwości konopi. Jednakże rozpoczęcie terapii marihuaną leczniczą wymaga wykonania kilku określonych czynności.

Przede wszystkim wymagana jest recepta na medyczną marihuanę – bez niej nie ma możliwości zakupu tego produktu. W pierwszej kolejności należy zatem udać się na konsultację lekarską. W teorii każdy lekarz ma uprawnienia, aby wydać potrzebną opinię i wypisać receptę, jednakże najczęściej zaleca się, aby zgłosić się do specjalisty. Po konsultacji i przepisaniu leku konopnego można legalnie kupić marihuanę leczniczą.

Gdzie można kupić medyczną marihuanę?

W teorii zaopatrzenie się w medyczną marihuanę, kiedy ma się odpowiednią receptę, nie powinno stanowić problemu. Należy jednak uświadomić sobie, że nie w każdej aptece będzie możliwy jej zakup. Nie każdy farmaceuta ma bowiem odpowiednie uprawnienia do sprzedaży leków konopnych.

Ponadto, chociaż leczenie marihuaną staje się coraz bardziej powszechne, nadal możliwe jest, że na dostawę do konkretnej apteki trzeba będzie zaczekać. Warto mieć na uwadze, że niekiedy może dojść do sytuacji, w której okazuje się, że dana apteka nie ma produktu na stanie i musi go sprowadzać z innego kraju – a to może po prostu potrwać. Zatem warto być w kontakcie z farmaceutami, aby mieć pewność, że lek, na który oczekujemy, jest dostępny.

Należy też nastawić się na to, że marihuana lecznicza nie jest produktem refundowanym, w związku z czym jej zakup może być dla niektórych nieosiągalny, ze względu na jej koszt. Szacuje się, że cena za jeden gram medycznej marihuany wynosi ok. 50-65 zł.