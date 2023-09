Meksyk – kiedy jechać do kraju Majów i Azteków? Najlepsza pora na urlop

Wszystko to w rytmie pasjonującej muzyki mariachi!Kiedy jechać do Meksyku? Sprawdź jakiej pogody można się spodziewać w różnych częściach kraju, żeby wybrać się tam w jak najbardziej odpowiednim terminie.

Pogoda w Meksyku

Meksyk jest dużym, rozciągniętym południkowo krajem o zróżnicowanej rzeźbie terenu, dlatego też wyróżnimy tu kilka stref klimatycznych.Główne to zwrotnikowy na północy (gorący i suchy) i podrównikowy na południu i na Jukatanie (gorący i wilgotny).

Pomijając obszary górskie, średnia roczna suma opadów atmosferycznych nie przekracza 500 mm, najwięcej pada na południowym-wschodzie kraju. Pora deszczowa w północnej części Półwyspu Kalifornijskiego występuje zimą, w reszcie kraju latem. Od czerwca do października mogą występować huragany.

W Mexico City słupki rtęci pokazują w dzień 21-23 °C zimą, 25-26 °C wiosną, 23-24 °C latem i 22-23 °C jesienią. W nocy temperatura wynosi 6-9 °C zimą i 11-12 °C latem.

Pogoda w Cancún

Planujesz wakacje w Meksyku z Rainbow? Miejscem, do którego bez wątpienia warto się udać jest m.in. Cancún. Miasto leży w strefie klimatu tropikalnego. Możemy wyróżnić dwie pory roku – deszczową przypadającą na miesiące od maja do października, w których notuje się od 130 do 180 mm deszczu oraz nieco chłodniejszą – suchą, trwającą od listopada do kwietnia.

Średnie temperatury powietrza w Cancún wynoszą w porze suchej 27-29°C w dzień i 20-22°C w nocy, a w porze deszczowej 31-32°C w dzień i 24-25°C w nocy.

Temperatura wody jest w miarę stała przez cały rok i wynosi 28-30 °C.

Najlepszym okresem na wyjazd do Cancún są miesiące od grudnia do kwietnia – jest wówczas ciepło (jednak nie aż tak jak latem) oraz nie występują gwałtowne ulewy i huragany.

Pogoda w Riviera Maya

Riviera Maya leży w strefie klimatu tropikalnego, a wysokie temperatury odczuwalne są tu przez cały rok. Wyróżnia się dwie pory roku – suchą, trwającą od listopada do kwietnia z opadami rzędu 40-95 mm miesięcznie i deszczową, od czerwca do października, kiedy notuje się 120-235 mm deszczu. Słupki rtęci pokazują 28-29°C w dzień i 19-20°C w nocy w porze suchej i 32-33°C w dzień i 22-23°C w nocy w porze deszczowej.

Temperatura wody jest odpowiednia do kąpieli przez cały rok i wynosi 26-29°C.

Najlepszym okresem na wizytę na Riviera Maya są miesiące od grudnia do maja.

Pogoda na Cozumel

Cozumel leży w strefie klimatu tropikalnego. Wyróżnia się tu dwie pory roku – suchą przypadającą na miesiące od listopada do kwietnia i deszczową, trwającą od maja do października. Roczna suma opadów wynosi 1490 mm (ok. 190-245 mm w miesiącach pory deszczowej i 60-105 mm podczas suchej). Temperatury są wysokie przez cały rok i wynoszą 27-28°C w dzień i 20°C w nocy w porze suchej oraz 30-32°C w dzień i 24-25°C w porze deszczowej.

Temperatura wody jest odpowiednia do kąpieli przez cały rok – w najchłodniejszym okresie (od stycznia do marca) wynosi 26,5°C, w najcieplejszym (od sierpnia do października) 29°C.

Najlepszą porą na wczasy na Cozumel są miesiące od grudnia do końca maja.